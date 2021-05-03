وزير الأوقاف: مخاطبة العصاة تكون بالرحمة.. ونبينا نعم القدوة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حديث وزير الأوقاف فى الحلقة 20 من برنامج “رؤية” للفكر المستنير، والذى يعرض على القناة الفضائية المصرية، وعدد من القنوات المتخصصة، من خلال تناول كتاب: “مهارات التواصل فى السنة النبوية(2)”.

وأشار وزير الأوقاف إلى قول الحق سبحانه: “لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا”، ولما سئلت السيدة عائشة (رضى الله عنها) عن أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) قالت : “كان خُلُقُه القُرآنَ” ، كان قرآنًا يمشي على الأرض، كان تطبيقًا عمليًا لرحمة وسماحة القرآن الكريم، من ذلك: عندما جاء أعرابى وكان الرجل حديث عهد بالإسلام فقام فبال فى المسجد، وقام إليه بعض الحاضرين يزجرونه، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) فى رحمة تامة: “دَعُوهُ وهَرِيقُوا علَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِن مَاءٍ، أوْ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ، فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ”.

وعندما قام الرجل فصلى فدعا فقال: “اللَّهمَّ ارحمنى ومحمَّدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا، فتبسم النَّبىُّ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) حتى بدت نواجذه، وقالَ للرجل لقد حجَّرتَ واسعًا”، خاطبه بلغته، حجرت من التحجير، وهو التضييق لحجز الماء أو نحوه، لقد ضيقت واسعًا، وسع ولا تضيق فى الدعاء برحمة الله.

وعندما جاء أحد الشباب وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِى بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ ونهروه، وقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ: له النَّبىُ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ): ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: وَلا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَىْءٍ”.

وأكد محمد مختار جمعة، أن العصاة يحتاجون إلى الرحمة، لا إلى الغلظة والشدة والنهر، ألم يقل رب العزة سبحانه: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ”، والعاصى كالمريض يحتاج إلى الكلمة الطيبة من الطبيب، ومن ذلك أيضًا ما كان من سيدنا معاوية بن الحكم السُّلَمى (رضى الله عنه) يقول: بينما أنا أُصلى مع رسول الله (صَلَّى الله عليه وسلم)، وكان الرجل أيضًا حديث عهد بالإسلام، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله! فرمانى الناسُ بأبصارهم، فقلت: واثكل أُمِّياه، مالكم تنظرون إِلىّ؟! قال: فضرب القوم بأَيديهم على أَفخاذهم يُصْمِـتُونى، فسكتُّ. فلما قضى رسول الله (صَلَّى الله عليه وسلم) صلاته، دعانى، فبأَبى هو وأُمى ما رأَيت معلِّمًا قبله ولا بعـده، أَحسنَ تعليمًا منه، ما كَهَرنى ولا ضربنى ولا سبنى، ولكنه قال: “إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ الْنَّاسِ، إِنَّمَا الْصَّلَاةُ الْتَّسْبِيْحُ وَالْتَّحْمِيْدُ وَالْتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ”، ولما دخل عليه أحد الناس ووجده (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) مرتجفًا، قال هون عليك هون، “إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ بمكة”، وهكذا تعلم أصحابه الكرام وخلفاؤه الراشدون (رضى الله عنهم) ، فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يسير مع القوم فجاء عند منطقة ما، وقال: لقد رأيتنى وأنا عمير أرعى إبل الخطاب وكان غليظًا يتعبنى، فقال له أحد أبنائه: ما حملك على هذا يا أبتاه؟ قال: إن أباك خشى أن ترفعه نفسه، فأراد أن يضعها، وعن سيدنا أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال: جاء رجل إلى النبى (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فأقِمْهُ عَلَىَ، قالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّى أَصَبْتُ حَدًّا، فأقِمْ فى كِتَابَ اللهِ، قالَ: هلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ معنَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: قدْ غُفِرَ لَكَ”، وفى رواية: “فإن الله قد غفر لك حدك وذنبك”، أى عظمة؟ الإسلام ليس متشوفًا إلى الانتقام من أحد، إنه نبى الرحمة (صلى الله عليه وسلم) الذى قال رب العزة فى شأنه: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ”، وأبعد من هذا، جاء رجل إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، فقَالَ له النبى (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ): ما أهلكَك؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتى وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ): هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النبىُّ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ)، فَبيْنَا هم علَى ذلكَ أُتِىَ النبىُّ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) بعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – والعَرَقُ المِكْتَلُ – قَالَ: أيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ به فَقَالَ الرَّجُلُ: أعَلَى أفْقَرَ مِنّ أهلى رَسولَ اللَّهِ؟ فَوَ اللَّهِ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا – يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ – أهْلُ بَيْتٍ أفْقَرُ مِن أهْلِ بَيْتِى، فَضَحِكَ النبىُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أطْعِمْهُ أهْلَكَ”، أى عظمة؟ وأى سماحة؟ وأى يسر؟ وأى إنسانية؟ أعلى من سماحة ويسر وإنسانية سيدنا رسول الله (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) ، ولما وجد فى نفس بعض الأنصار شيئًا نتيجة رؤية لهم فى قسمة الغنائم، قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتنى عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم»؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، ثم قال: «ألا تجيبونى يا معشر الأنصار» ؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: «أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعي، وترجعوا برسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فو الذى نفس محمد بيده، لما تنقلبون به، أي ما تعودون به إلى رحالكم ودياركم، وهو صحبة رسول الله، خير مما ينقلبون به، أى من الشاء والبعير والغنائم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا، وسلكت الأنصار شعبا وواديًا؛ لسلكت شعب الأنصار وواديهم، ثم دعا لهم: “اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار» فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله (صلّى الله عليه وسلم) قسمًا وحظًا”.