إسكان النواب: اشتراطات البناء الجديدة تقضي على فوضى استخراج التراخيص

قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس عبد الباسط الشرقاوي، إن منظومة البناء الجديدة التي شرعت الحكومة في تنفيذها بشكل تجريبي خلال الساعات القليلة السابقة، ولمدة شهرين في 27 مدينة ومركزا وحي في نطاق المحافظات، تهدف للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له اليوم الإثنين 3 مايو، أن الاشتراطات الجديدة للبناء على تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما أنها، وسيبدأ تطبيقها في باقي المدن، بدايةً من 1 يوليو 2021، موضحا أن فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين وفي نفس الوقت تتسم بالصرامة في القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن المنظومة الجديدة تشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق، وعدم البناء بطريقة عشوائية.

وكانت الحكومة قد أعلنت تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، من يوم 1 مايو وتطبيق منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.

ويتم تطبيق الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.