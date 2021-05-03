البابا تواضروس يصلي قداس شم النسيم بوادي النطرون

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثلاثة من الآباء المطارنة وستة وعشرون من الآباء الأساقفة، قداس اثنين القيامة «شم النسيم» بالكاتدرائية الكبرى في دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، اليوم.

واستضاف دير السيدة العذراء «السريان» بوادي النطرون، صباح اليوم الاثنين، مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك عقب انتهاء القداس.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية أثناء اللقاء، الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.