/629653/فرج-عامر-الزمالك-يشعر-بالظلم-من-الحكم-حتي-لو-لم-يظلمهم

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي، أن الزمالك يشعر بالظلم من الحكم جهاد جريشة في مباراتة مع بيراميدز امس والتي انتهت بالتعادل مع بيراميدز ، وحتي لو لم يظلمهم الحكم ، الزمالك متأكد من ظلمه لهم ، لأنة جامل الزمالك في نهائي كأس مصر ٢٠١٤.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي" فيس بوم":"الزمالك يشعر بالظلم من الحكم جهاد جريشة في مباراتة مع بيراميدز امس والتي انتهت بالتعادل مع بيراميدز، وحتي لو لم يظلمهم الحكم ، الزمالك متأكد من ظلمه لهم ، لأنة جامل الزمالك في نهائي كأس مصر ٢٠١٤ امام سموحة واهداهم الكأس في مجاملة صارخة للزمالك علي حساب سموحة المكافح وحرمنا من الكاس .

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وأختتم:" وللعلم من يجاملك يوم ويقبل بظلم الآخر تأكد انة حييجي يوم ويظلمك لحساب فريق آخر ، الطبع يغلب التطبع ، ليت الجميع يعلم ذلك ويأخدوا من الحكم الدولي محمود البنا المثل ، كان عادل تماما محدش قدر يتكلم واعتقد انة ماجملش فريق قبل كدة؟.

ويستعد فريق سموحة لمباراته المقبلة أمام نادي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات سموحة كانت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.