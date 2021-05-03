عبدالله جمعة يعتذر للأهلي وجماهيره.. تفاصيل

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قدم عبدالله جمعة المدافع الأيسر لنادي الزمالك، اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره، وذلك بسبب واقعة الفيديو الشهير بعد مباراة السوبر الأفريقي الموسم الماضي.

«عبداللة جمعة»يستفز جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. تفاصيل

وظهر عبدالله جمعة في فيديو اثناء احتفاله مع لاعبي الزمالك وهو يردد عبارة "اضرب يا بدري"، في إشارة لهدف لاعب الترجي التونسي في شباك الأهلي بنهائي أفريقيا 2018.

وقال عبدالله جمعة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "أنا خجول جداً لهذا لا أحب الظهور كثيراً في وسائل الإعلام".

وتابع "أعتذر للنادي الأهلي وجماهيره ما حدث كان خارج عن إرادتي".

وأختتم قائلاً "أول خطأ أرتكبه، أعتذر لجماهير الأهلي من الصغير للكبير، أنتم إخوه لي، وأعلم جيداً ان جماهير القلعة الحمراء تحبني".

موعد مباراة الأهلي

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.