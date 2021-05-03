/629655/مفاجأة-جديدة-في-أزمة-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-تفاصيل

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولى جهاد جريشة قد احتسب 5 دقائق في مباراة أمس أما الزمالك وبيراميدز وليس 8 دقائق كما انتشر.

وأوضح مسؤولو اللجنة أن جهاد جريشة احتسب 5 دقائق فقط، وقتا بدلا من الضائع وأخطر الحكم الرابع بذلك، وبعد احتساب ركلة الجزاء وإعادتها أضاف جريشة دقيقتين وأبلغ طاقم حكام تقنية الفيديو بذلك.

وأشار مسؤولو اللجنة إلى أن جريشة لعب 7 دقائق ونصف قبل أن ينهى اللقاء، ولم يطلق صافرت نهاية المباراة قبل احتساب الوقت الضائع كاملاً.

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والجدير بالذكر أن انتهت مباراة الزمالك أمام فريق بيراميدز بنتيجة 1/1 لهدف كل منهم، حيث احرز الأهداف عبدالله السعيد للفريق السماوي، و أشرف بن شرقي للفارس الأبيض.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.