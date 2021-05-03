القوى العاملة: صرف 104 آلاف جنيه مستحقات وضمان لـ11 مصريا في الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من مؤسسة الضمان الاجتماعى للورثة بلغت إجماليها 66 ألفا و653 دولارا، أى ما يوازى 104 آلاف و271 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف أنه بمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان قال إنه فى إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهرى من مؤسسة الضمان لورثة 8 متوفيين لـ 35 مستحقا بإجمالى 1.931 دولار شهريا، أى ما يعادل 30 الف جنيه تقريبا ، وهم ورثة المواطن المتوفى" رفعت.ع. م" بمبلغ 186 دولارا، و"محمود. م. ع" 284 دولارا، و"هاشم. ع. ع " 285 دولارا، و"ممدوح. ج. م"262 دولارا، و"حسان. م. م" 215 دولارا، و"ماجد. ى. م" 287 دولارا، و"محمود.م .م" 153 دولارا، ورثة المواطن المتوفى"أشرف. ر. خ" بإجمالى 241 دولارا شهريا.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالى إلى أنه تم الاستجابة السريعة لالتماسات لـ 3 عمال غادروا الأردن إلى أرض الوطن ولم يستطيعوا العودة مرة أخرى وذلك بالقيام نيابة عنهم بإجراءات صرف مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعى وتحويلها بأسمائهم بإجمالى 4.740 دولارا أى ما يعادل 74 ألفا و271 جنيها تقريبا دفعة، وهم "محمد. ن. م" مبلغ 3436 دولارا، "عبد الفتاح.خ.ع"، 592 دولارا، و"محمد. م. م" 712 دولارا دفعة واحدة.

ولفت طلعت السيد إلى أن المكتب نجح من خلال المتابعة المستمرة مع أصحاب العمل ووزارة العمل الأردنية فى إعادة 8 عمال لعملهم فى شركات ومنشآت مختلفة، ويتم المتابعة مع العمال للاطمئنان على انتظامهم فى العمل، فضلا عن مساعدة 6 عمال فى استعادة جوازات سفرهم كان قد تم احتجازها لدى أصحاب العمل بشركات ومنشآت مختلفة.