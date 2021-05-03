بلجان سرية.. السياحة تراقب تطبيق الفنادق والمطاعم لإجراءات مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - تحرص وزارة السياحة والآثار على سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع فترة الأعياد خلال الأيام القليلة المقبلة.





وفى هذا الإطار، تواصل وزارة السياحة والآثار إيفاد لجان تفتيش سرية على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى إلتزامها بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم، والتى تتم بصفة مستمرة فى جميع المقاصد السياحية المصرية وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى قيامهم بالتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء والوزارة.



وتشمل أعمال التعقيم البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية إلى أن هذه اللجان تقوم أيضا بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بالفنادق وأنها فى حالة سياحية جيدة، والتأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات.



وأضاف عبد الفتاح العاصى أنه سيتم إتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المخالف من هذه المنشآت فى ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة فى هذا الشأن.