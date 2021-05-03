رسميا.. الحكومة: لا صحة لتحديد أسعار الكهرباء وفقا للمنطقة السكنية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان اليوم الاثنين أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التى تقع بها الوحدة السكنية.

وأوضحت الوزارة أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقاً لحجم الاستهلاك، إذ يتم احتساب الاستهلاك الفعلى للمواطنين وفقاً لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التى تقع بها الوحدة السكنية.



وفى سياق متصل، نجح برنامج القراءة الموحد الذى تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، فى انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وناشد المركز الإعلامى للوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن "121".