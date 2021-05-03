توالى تهانى الأساقفة للبابا تواضروس بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون أربعة من أحبار الكنيسة.





وقدم الأساقفة التهنئة لقداسة البابا بعيد القيامة المجيد، ضمن عدد آخر من أحبار الكنيسة الذين توافدوا على المقر البابوى بالدير لتهنئة قداسة البابا. وأسافقه هم: الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا بموا أسقف السويس والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، و الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

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