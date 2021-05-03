صور.. محافظ الإسكندرية من الشواطئ: التجمعات ممنوعة فى شم النسيم

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جدة - نرمين السيد - وكلف محافظ الإسكندرية، خلال الجولة التى رافقته فيها جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، بتنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الشريف إلى المحافظة رفعت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى تزامنا مع عيد شم النسيم، قائلاً: "جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية".
وأوضح المحافظ أنه تم غلق الحدائق والمتنزهات إغلاقًا كاملاً، بالإضافة إلى غلق جميع شواطئ المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تنفيذ حملات موسعة وبشكل دورى.
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