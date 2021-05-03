صور.. شواطئ الإسكندرية خالية فى شم النسيم للعام الثانى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أوقفت جائحة كورونا كافة مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى شواطئ ومتنزهات الإسكندرية، حيث سادت إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار الفيروس، وذلك للعام الثانى على التوالى.





واستمرت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 61 شاطئا، بدءا من أبو قير وحتى أبو تلات فى غلق أبوابها، أمام الزوار فى مشهد تكرر خلال شم النسيم العام الماضى.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بأفراد من الشرطة والمرور بطريق الكورنيش، وذلك لمنع أي تجمعات للمواطنين على ممشى وسور الكورنيش، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

وألزمت محافظة الإسكندرية القرى السياحية التابعة لها بالساحل الشمالى، وعددها 43 قرية، بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أية حفلات أو تجمعات خلال شم النسيم.

ومن جانبه، أغلق اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار والعضو المنتدب، حدائق قصر المنتزه أمام الجمهور، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مفتشين على كافة شواطئ المدينة، لمعاونة الأحياء فى منع أي تجمعات، والتأكد من التزام المواطنين ومستأجرى الشواطئ بقرار الغلق الكامل.

وناشد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب التواجد على الشواطئ حتى تمر الموجة الثالثة لجائحة كورونا.