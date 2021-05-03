/629659/الذهب-يرتفع-4-جنيهات-في-مصر-تعرف-على-سعره-في-الإمارات-اليوم-الاثنين

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة للمستهلكين، ويأتي الارتفاع على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي، لتسجل الأونصة 1780 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين: عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها أونصة الذهب 1780 دولارا. سعر الذهب العالمي فيما ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36 % بالمعاملات الفورية لتسجل الأونصة 1780 دولار، مقابل سعر 1766 دولار تقريبًا كسعر إغلاق الأسبوع المنقضى، الأمر الذي أثر على سعر المعدن الأصفر في مصر وكافة الأسواق العربية. سعر الذهب في الامارات: بينما حقق سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3 مايو 2021، ارتفاع ملحوظ بمعدل اكثر من درهم. وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات 210.32 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا. وجاء سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالي: أسعار الذهب عيار 24 210.32 درهم $57.26 سعر الذهب عيار 22 192.79 درهم $52.49 أسعار الذهب عيار 21 184.03 درهم $50.10 أسعار الذهب عيار 18 157.74 درهم $42.94 سعر الذهب عيار 14 122.69 درهم $33.40 سعر الذهب عيار 12 105.16 درهم $28.63 أسعار أوقية الذهب 6،541 درهم $1,781 أسعار جنيه الذهب 1،472 درهم $400.81 أسعار كيلو الذهب 210،317 درهم $57,257

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