حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لمنطقتك 

/629674/حقيقة-تحديد-أسعار-شرائح-الكهرباء-وفقا-لمنطقتك

أثارت أنباء تحديد أسعار شرائح الكهرباء، وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ما أدلى إلى توضيح مجلس الوزراء للأمر وحقيقته.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.

كيف تزيد فاتورة الكهرباء

وأكدت أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقاً لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقاً لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

برنامج القراءة الموحد

فيما نجح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ.

وقضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

تحري الدقة والموضوعية

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).