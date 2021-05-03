/629656/خالد-الغندور-عن-تصريحات-لجنة-الحكام-عذر-أقبح-من-ذنب

أكد الإعلامى خالد الغندور أن مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة، أبرزها عدم طرد الثنائى طارق حامد وإيرك تراورى لاعبى الفريقين.

وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "جهاد جريشة احتسب 8 دقائق وقتا بدلا من الضائع ولعب أقل من دقيقتين، ولا أعلم سبب ذلك، يوجد تسريب من لجنة الحكام بيقول أن السماعات باظت وعشان كده أنهى المباراة وهو عذر أقبح من ذنب، لماذ لم يتوقف المباراة أو أعتمد علي نفسك فيماتبلغ الطاقم أنك هتكمل بمجهودك وتجرى شوية".

وتابع قائلاً: "فرق 6 دقائق ونص كتير اوى ومحدش يقولك أصل الوقت الضايع تقديرى للحكم، الزمالك كان من الممكن ان يخسر لأنه كام مندفع في الهجوم.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك و بيراميدز

وأستكمل حديثة قائلاً:”اللقاء لن يعاد كما تردد، بعض من الناس كانوا يتحدثون، أن طارق حامد يستحق الطرد أثناء مباراة بيراميدز ،والزمالك له ضربة جزاء لم تحتسب لحميد أحداد".

ووأصل:”الفار قال لجهاد جريشة تراورى لاع بيراميدز يجب عليه ان يحتسب طرد، ولكن هو تجاهل وذلك عقب ضرب محمود علاء دون كرة، وبلغوه فى السماعة ويقولك أصلها باظت، على فكرة القصة دى محدش يعرفها".

موعد المباراة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة غبر قنوات أون تايم سبورت

وكانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.