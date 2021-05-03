/629658/موجة-شديدة-الحرارة-تعرف-على-الدرجات-وحالة-الجو-حتى-السبت-8-مايو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 3 مايو 2021 إلى السبت 8 مايو 2021. كما أعلنت عن موجة شديدة الحرارة، يعقبها انخفاض في الدرجات.

يوم الإثنين 3 مايو: طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة. والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة. ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة. وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة. وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة. وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة. يوم الثلاثاء 4 مايو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء يوم الأربعاء 5 مايو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. الخميس 6 مايو: اعتبارا من الخميس انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية. حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. ونشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة. يوم الجمعة 7 مايو: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. يوم السبت 8 مايو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.

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