/629660/أسباب-القوة-والعزة-طباعة-تغريدة-الإمام-الطيب-على-غلاف-المقررات-الدراسية

تصدرت رسالة بخط يد شيخ الأزهر عن التراث والسنة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن أعجب بها الجمهور وانبهر بها.

طباعتها على غلاف الكتب الدراسية

وضمن الضجة التي أثارتها تغريدة الإمام الطيب، قرر رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، طباعة رسالة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقد كتبها بخط يده، على غلاف الكتب الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

رسالة الإمام الطيب

وقد وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، رسالة للأمة مكتوبة بخط اليد.

وقال الطيب عبر حسابه على "فيس بوك": "لم يكن تراث الأمة الإسلامية -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة".

وتابع: "على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها".

خريطة واضحة لتجديد الخطاب والفكر الديني

وقال المحرصاوي في بيان له، إن حلقات الإمام الأكبر التي سجلها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 2021 مثلت إستراتيجية دقيقة وخريطة واضحة لتجديد الخطاب والفكر الديني، وعلى كل العلماء أن يبدأوا -والآن وليس غدًا- في البناء على هذه الأسس، وعلى الباحثين بالجامعات تناولها بالبحث العلمي، وقد حصلنا -والحمد لله- على إذن فضيلة الإمام الأكبر على طباعة هذه الحلقات في كتاب وإتاحتها للبحث العلمي.

شيخ الازهر: دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم على رأس أولوياتنا

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع أعضاء لجنة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وذلك لبحث ضوابط تنظيم العملية التعليمية للطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي تواجههم ووضع الحلول العاجلة لها.

الإمام الأكبر: ملف الطلاب الوافدين على رأس أولوياته

في بداية الاجتماع، قال فضيلة الإمام الأكبر إن ملف الطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الاهتمام بهم هو جوهر رسالة الأزهر، وأن هناك جهود كبيرة تبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيء من الود والعرفان بالجميل.

الإمام الأكبر يوجه بتيسير كافة الإجراءات لمساعدة الوافدين

وطالب فضيلة الإمام الأكبر أعضاء اللجنة بالعمل على تيسير كافة الإجراءات التي تساعد الطلاب الوافدين على أداء رسالتهم وإزالة كل ما يواجههم من عقبات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المعنية بالأزهر لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين على الوجه الأكمل.