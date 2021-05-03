/629661/عربية-النواب-منع-ميليشيا-الحوثي-إقامة-الصلاة-بمساجد-اليمن-عمل-ارهابى-جبان

وأدان النائب أحمد فؤاد أباظة، بشدة هذا العمل الارهابى والإجرامي من ميلشيا الحوثى مؤكداً ان هذا التصرف البغيض وغير الانسانى يتناقض مع مبادئ جميع الأديان السماوية ويخالف المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة.

وقال النائب أحمد فؤاد اباظة ان السجل الاسود من ميليشيا الحوثي الإنقلابية ملىء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها لحرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين فى هذا الشهر الكريم مطالباً من المجتمع الدولى بجميع مؤسساته بصفة عامة ومن الامم المتحدة ومجلس الامن وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى التصدى بكل قوة لمحاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية لفرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني باعتبار ذلك الأمر صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه الميليشيا، بالتوازي مع اعتداءتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.