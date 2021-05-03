/629662/هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تكسير-الشوارع-وإنتشار-القمامة-في-حدائق-الأهرام

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن تكسير الشوارع وإنتشار القمامة في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وقال حسين في طلب الاحاطة: للأسف الشديد، ما تشهده منطقة حدائقَ الأهرام بالجيزة، يعلن عن تراخي حكومي كبير في التعامل مع ما تعانى منه المنطقة من مشكلات تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب ذلك التقصير والتراخي الحكومي الغير مبرر.

وأضاف النائب هشام حسين، منطقة حدائق الأهرام التي أنشئت لتكون أرقى مناطق الجيزة، أصبحت الآن من أكثر المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب التجاهل الحكومي لها، متابعا، : المنطقة تعانى من تكسير جميع شوارعها وإنتشار تلال القمامة بها، بالإضافة إلى إنتشار التكاتك بها، الأمر الذي يزيد من معاناه ساكنيها يوما بعد يوم.

ووجه حسين، سؤلان للحكومة وخاصة الوزراء المختصين، قائلا: ماذا تنتظرون للتدخل في مشكلات منطقة حدائق الأهرام ولاسيما وأنها تقع في نطاق العاصمة السياحية الجديدة التى شهدت تطويرا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؟ وهل ستنتظرون حتى تتحول إلى منشأة ناصر جديدة حتى تستشعرون خطر العشوائيات بها؟

وطالب أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة ومحافظة الجيزة لإنقاذ منطقة حدائق الأهرام من الإهمال الذي تفشي بها وانتشرت آثاره في تكسير الشوارع وإنتشار تلال القمامة في كل شارع بها دون أدني رقابة من المختصين.