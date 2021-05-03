الصحة: تجهيز أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض

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01:02 م - الإثنين 3 مايو 2021

تغطية الفئات المستهدفة بالتطعيم

وقالت وزارة الصحة إنه يتم حاليا الإستمرار في عمليات التطعيم بلقاح كورونا من أجل تغطية الفئات المستهدفة بالتطعيم ومنهم الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاعات السياحية، منوهة إلي أنه يتوفر في مصر باقة متنوعة من اللقاحات الفعالة والآمنة، ونصحت بالحصول علي اللقاحات لكونها الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية . وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنها ستقوم بافتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا في مصر بأرض المعارض، على أن يتم افتتاحة خلال ساعات يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميا لتطعيمهم، مشيرة إلى أن مساحته 1500م2.