/629664/إيريني-ثابت-تغليض-العقوبة-على-ختان-الإناث-تعكس-إهتمام-القيادة-السياسية-بالمرأة

أكدت النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ ،أن تغليظ العقوبة على ختان يعكس إهتمام القيادة السياسية بالمرأة، والذي ظهر من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بالمرأة، فضلا عن إطلاق العام 2017 عاما للمرأة.

المبادرات الرئاسية الخاصة بالمرأة

كما لفتت النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ، إلي المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة ،إضافة إلي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تهدف إلي الإهتمام بصحة المرأة المصرية.

مشاركة المرأة فى المجالس النيابية

وأشارت النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ ،إلي أن المرأة المصرية أصبحت تتقلد الوظائف المختلفة فى كافة المؤسسات، فضلا عن نسبة مشاركتها فى المجالس النيابية حيث شاركت بنسبة 25%في مجلس النواب وإضافة إلي 5%من المعينات من رئيس الجمهورية ، وشاركت بنسبة 10% فى مجلس الشيوخ.

وثمنت النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ ،التشريعات المختلفة التي تخص المرأة وتحمي حقوقها وتمنع عنها العنف،والتي تعمل على زيادة فرص تمكينها،وإعطائها الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية وإبداء رأيها.

وتجدر الإشارة إلي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،بعث ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بمناسبة عيد العمال،مؤكدا على أن عمال مصر هم الشريك الوطني المخلص فى النهوض بالإقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الشاملة التي تسعي إليها الدولة المصرية .