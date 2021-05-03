رسميا.. بشار الأسد مرشحا لرئاسة سوريا لولاية رابعة

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أعلنت المحكمة الدستورية االعليا فى سوريا عن موافقتها لطلب الرئيس بشار الأسد، الترشح للانتخابات الرئاسية مجددًا، والتى ستجرى فى الـ 26 من مايو المقبل.

51 مرشح فى الانتخابات السورية حتى الآن

ووفقًا لما تم قبوله من قبل المحكمة الدستورية العليا، فإن هناك 51 مرشحًا آخرين على مقعد الرئاسة بينهم 7 نساء.

القانون الانتخابي السوري المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال "تأييدا خطيا" لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدما في خوض الانتخابات. وإذا جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ أن غرقت سوريا في الحرب بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.

مغمورون فى الانتخابات السورية

ولا يواجه الأسد منافسة حقيقية في الانتخابات الجديدة، خاصة أن المرشحين عموما شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم خوض العمل السياسي.

وفي حال فوزه، ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تؤول إلى الأسد منذ توليه الحكم في العام 2000.

ولن تنظم الانتخابات الجديدة سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وبالتالي فإن 4 محافظات تقع تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد، والفصائل المسلحة في إدلب، لن يجري فيها اقتراع.