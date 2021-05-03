/629668/أرباح-فيسبوك-تقفز-بنحو-94-في-الربع-الأول-من-2021

ارتفع سعر أسهم شركة فيسبوك بأكثر من 6% في فترة التداول بعد الإغلاق يوم الأربعاء، بعد أن أصدرت الشركة أرباحها في الربع الأول 2021، متجاوزة توقعات وول ستريت للأرباح والإيرادات.

وأعلنت الشركة، في بيان لها ، عن إيرادات بلغت 26.17 مليار دولار للربع الأول، بزيادة 48% وذلك مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بتوقعات ريفنتيف عند 23.67 مليار دولار.

هذا وقد ارتفعت صافي أرباح الشركة فيسبوك بنسبة 94% لتصل إلى 9.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في العام السابق، وبلغ عدد المستخدمون النشطون يوميا 1.88 مليار مستخدم مقابل 1.89 مليار توقعتها FactSet، والمستخدمون النشطون شهريا 2.85 مليار مستخدم مقابل 2.86 مليار توقعتها FactSet، في حين بلغ متوسط الايرادات لكل مستخدم 9.27 دولارًا مقابل 8.40 دولارًا حسب توقع شركة FactSet.

وقالت شركة فيس بوك إن الزيادة الكبيرة في الإيرادات تأتي بسبب زيادة 30% على أساس سنوي في متوسط سعر الإعلان، ونمو عدد الإعلانات المقدمة بنسبة 12%، تراوح نفقاتها الرأسمالية لعام 2021 بين 19 و21 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا عن التقديرات السابقة البالغة 21-23 مليار دولار التي قدمتها.