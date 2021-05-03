/629669/نصائح-لتناول-الفسيخ-والرنجة-خلال-رمضان-وخطير-على-هذه-الفئات

يتزامن الاحتفال بعيد شم النسيم هذا العام مع شهر رمضان المبارك، حيث يحتفل المصريون اليوم الإثنين بأقدم الأعياد المصرية.

وهذا العيد له طقوس خاصة للاحتفال، أهمها تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون في الإفطار والغداء، ولتلك الوجبة مخاطرها خلال الأيام العادية خارج الصيام، فمابالك خلال شهر رمضان.

تناول الفسيخ والرنجة في وجبة الإفطار

بينما علقت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد علوم الأغذية، على نية البعض في تناول الفسيخ والرنجة في وجبة الإفطار يوم الإثنين والذي يصادف حلول عيد شم النسيم، رغم الأجواء الرمضانية.

العطش لا يمكن السيطرة عليه

وكشفت عز الدين خلال استضافتها في برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على فضائية الأولى، عن خطورة تناول الأسماك المملحة في رمضان، موضحة أن العطش الناتج عن الفسيخ أو الرنجة لا يمكن السيطرة عليه خلال الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور لأن كمية الأملاح التي تحتوي عليها تلك الوجبات كبيرة جدًا.

وأضافت خبيرة التغذية: "تُشكل الكميات الكبيرة من الأملاح مشكلات صحية للكلى خاصة لمريض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي إن قررت تناول الوجبة بغض النظر عن الأضرار فلا بد من شرائها من مكان موثوق منه مع الابتعاد عن ما يتم الترويج له تحت مسمى الفسيخ الحلو".

فسيخ مغشوش بهذه الطريقة

تابعت منال عز الدين: "بعض المحلات تقوم بالتسويق الفسيخ الحلو على اعتبار أنه يحتوي على نسبة قليلة من الملح وبالتالي يسبب مشاكل صحية، ولكنها تعتبر أحد وسائل الغش، لافتة على أن هذا النوع يتم إنتاجه خلال فترة قصيرة جدًا من قبل التجار عديمي الذمة، وبالتالي لا يأخذ المدة الكافية ويسبب المشاكل الصحية".

الحد الأدنى من الملح في السمك

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن هناك ما يعرف بالحد الأدنى من الملح في السمك بحيث يكون الملح بنسبة لا تقل عن 8% وإلا تكون غير صحية وقد تسبب التسمم.

نصائح تناول الفسيخ في رمضان

فيما نصحت المقبلين على تناول وجبة الفسيخ والرنجة في رمضان، بضرورة شرب كمية كبيرة من المياه، بالإضافة إلى تناول المشروبات الصحية مثل الكركديه والدوم، مع الابتعاد تمامًا عن مشروب العرقسوس لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم والمشروبات الغازية التي تسبب عسر الهضم.

مخاطر تناول الفسيخ والرنجة خلال رمضان

وبحسب موقع Research gate المتخصص في الدراسات الطبية، فإن تناول الأسماك المملحة التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وتتسبب في تورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة، ما يؤدي إلى ضعف في عضلة القلب.

كما يجب شرب الكثير من المياه والسوائل بعد الفسيخ والرنجة للتخلص من الأملاح والسموم، وهو ما يصعب عمله خلال فترة الصيام.

يمكن أن تسبب الجفاف

ولكثرة احتواء أسماك الفسيخ والرنجة على الأملاح فهي يمكن أن تسبب الجفاف، والجفاف يحتاج إلى شرب كمات كبيرة من الماء والسوائل، ويتعذر على الصائم الشرب خلال فترة النهار، وبالتالي يزداد الجفاف.

نصائح خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة

أما أصحاب الأمراض المزمنة، لديهم نصائح خاصة لتناول الأسماك المملحة، والتي يزداد خطرها مع الصيام، حيث تحتوي الأسماك المملحة على نسبة عالية من البوتاسيوم والصوديوم، ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب، لأصحاب مرض الضغط، وبالتالي لا يفضل تناولهم للفسيخ والرنجة.

وأصحاب مرض السكر يعانون من قياسات متفاوتة للسكر خلال الصيام، وتزيده الأسماك المملحة.