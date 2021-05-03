/629670/أحمد-زيدان-يتقدم-بطلب-اعتماد-مالي-لتطوير-مسرح-مدرسة-شبرا-بحي-الساحل

تقد النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ،والسياسيين، بطلب إلي الدكتور طارق شوقي م وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،و اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، للحصول على إعتماد مالي بشأن تطوير مسرح مدرسة شبرا الثانوية بنات بحي الساحل بمحافظة القاهرة .

المؤتمرات المتعلقة بالعملية التعليمية

ولفت النائب أحمد زيدان إلي أن المسرح يقام عليه العديد من الحفلات والمؤتمرات المتعلقة بالعملية التعليمية على مدار العام الدراسي، فضلا عن الإستفادة منه فى تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على على ممارسة الإنشطة المختلفة .

تطوير مسرح مدرسة شبرا الثانوية بحي الساحل

وأكد النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، على أهمية تطوير المسرح ليكون على مستوي لائق لخدمة الإنشطة الطلابية، إضافة إلي عقد المؤتمرات والمناقشات العملية حول عملية تطوير التعليم .

وطالب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بسرعة تسكيل لجنة لبحث الأمر والإفادة رسميا، لافتة إلي أنه تم الإفادة مسبقا من جانب الوزارة،لكن حتي الآن لم يتم البدء فى التطوير.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.