/629671/القبض-على-متهم-سرق-800-الف-جنيه-من-مكتب-بريد

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، بعد إتهامه بسرقة 800 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد الصف للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لعمل المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهول استغل انصراف الموظفين، وتمكن من كسر باب المكتب ليلا، واستولى على مبلغ 800 ألف جنيه. اعتراف المتهم بالواقعة وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل مقيم بالصف وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من ضبطهن وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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