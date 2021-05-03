/629672/بأمر-موسيماني-الأهلي-يطارد-صفقة-سوبر-في-الميركاتو-الصيفي

كشفت تقارير جنوب عن طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى القلعة الحمراء ضرورة الاتفاق مع بيتر شالولايل مهاجم صن داونز الجنوب أفريقى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة " citizen " الجنوب الأفريقية، أن موسيماني الجنوب إفريقي يكافح من أجل ضم صفقة سوبر لتدعيم صفوف الفريق، في ظل انخفاض مستوي مروان محسن، ووالتر بواليا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسيمانى أبدى إعجابه بيتر شالولايل خاصة أنه أحرز 14 هدف مع فريقه حتى الآن وساهم بـ 6 تمريرات حاسمة في 25 مباراة في جميع المسابقات.

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موعد مباراة الأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك و بيراميدز

تشكيل الأهلي المتوقع:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد كوكا - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني عمرو السولية - أليو ديانج طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات محمد شريف.

تشكيل غزل المحلة المتوقع:

في حراسة المرمي: عمرو شعبان محمد فتح الله - أحمد عيد - هاني عادل - فتحي مبروك هشام بلحة - إسلام فؤاد - خالد الإخميمي بسام ماهر - أحمد الشيخ - محمد كارم.