/629676/جائحة-كورونا-تتسبب-في-توفير-مليار-دولار-لشركة-جوجل

أعلنت الشركة المالكة لموقع جوجل شركة "ألفابيت"، أنها وفرت 268 مليون دولار من نفقات الترويج للشركة والسفر والترفيه، خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وعلى أساس سنوي سيبلغ ذلك أكثر من مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

تقلص نفقات الإعلان والترويج

وأفاد التقرير السنوي لـ "ألفابيت"، بتقلص نفقات الإعلان والترويج بمقدار 1.4 مليار دولار في عام 2020، إذ خفّضت الشركة الإنفاق، وجمّدت مؤقتاً حملاتها الإعلانية، أو أعادت جدولتها، كما غيرت بعض المناسبات إلى شكل رقمي، تحسبا لفيروس كورونا.

كذلك انخفضت نفقات السفر والترفيه بمقدار 371 مليون دولار، إذ إن موظفي "جوجل" يعملون من منازلهم، علماً أن مزيداً من الأشخاص يحجزون لرحلات وفنادق عبر الإنترنت، مع رفع قيود فُرضت لكبح كورونا، وهذا مفيد مالياً لإعلانات "جوجل"، وفق وكالة "بلومبرج".

وأشارت الوكالة إلى أن المدخرات عوضت تكاليف كثيرة نتجت عن توظيف آلاف من الموظفين الآخرين. ومكّن الحذر من الفيروس الشركة من تثبيت نسبة تكاليفها التسويقية والإدارية، خلال الربع الأول من العام، رغم زيادة إيراداتها بنسبة 34%.