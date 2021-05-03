التلفزيون الألمانى يجرى حوارا مع البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - أجرى الصحفى الألمانى دانيال جيرلاخ مقابلة مع قداسة البابا تواضروس الثانى، ظهر اليوم الإثنين، فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى إطار عمل وثائقى تنتجه محطة التلفزيون الألمانى الثانى (ZDF) عن نشأة المسيحية.





وتجرى المحطة الشهيرة اللقاء مع قداسة البابا بصفته رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى تُعَد إحدى أقدم الكنائس فى العالم، ما يجعلها شاهدًا مناسبًا للمسيحية وقت نشأتها ثم تطور شكلها، ما يمثل موضوع العمل الوثائقى.

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