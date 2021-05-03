صور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد أحمد مؤنس بالتجمع

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد المهندس أحمد مؤنس، المقام بالجهود الذاتية بالتجمع الخامس، ظهر اليوم الإثنين، بحضور المستشار أحمد هانى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والدكتور محمد هشام، رئيس مستشفى باب الشعرية، ومحمد اﻷبنودى، رئيس تحرير مجلة عقيدتى، وأمل مسعود، أمين عام الاتحاد الإفريقى الأسيوى للمرأة، والشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والمهندس محمد مؤنس، والواعظة نيفين مختار، القائمين على إنشاء المسجد.





وأكد الوزير أن المسجد تحفة معمارية، وأن الوزارة تسعى لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى فى كل ربوع مصر، حيث تم افتتاح أكثر من 1.300 مسجد فى 8 أشهر. وأشار محمد مختار جمعة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على بيوت الله (عز وجل) مفتوحة، حتى لا نكون سببًا فى غلقها مرة أخرى، داعياً الله (عز وجل) أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يحفظ البلاد والعباد.

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