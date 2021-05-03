جدة - نرمين السيد - ولد الراحل باسم مهنى ويصا، فى 29 سبتمبر من عام 1958م بمدينة إسنا، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1981م.
سيم مهنى ويصا قسًا فى 4 أبريل 1993م، ورقى للقمصية فى 10 يناير 2000م، وتنيح عن عمر يناهز 63 عامًا، وخدمة ناجحة ومثمرة بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 28 عامًا.
ومن المقرر أن يرأس صلاة الجنازة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، فى تمام الساعة التاسعة مساء بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر والدفنة بدير الشايب بالأقصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة كاهن كنيسة الملاك بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.