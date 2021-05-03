وفاة كاهن كنيسة الملاك بالأقصر

جدة - نرمين السيد - ولد الراحل باسم مهنى ويصا، فى 29 سبتمبر من عام 1958م بمدينة إسنا، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1981م.

سيم مهنى ويصا قسًا فى 4 أبريل 1993م، ورقى للقمصية فى 10 يناير 2000م، وتنيح عن عمر يناهز 63 عامًا، وخدمة ناجحة ومثمرة بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 28 عامًا.

ومن المقرر أن يرأس صلاة الجنازة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، فى تمام الساعة التاسعة مساء بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر والدفنة بدير الشايب بالأقصر.