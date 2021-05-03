«فضل ليلة القدر».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتمت: نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.