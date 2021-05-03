سفيرة مصر لدى بوليفيا تنقل تهنئة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد القيامة...

شاركت السفيرة د ماجدة بركة سفيرة مصر لدى بوليفيا، في قداس عيد القيامة المجيد والذى أقيم بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مدينة سانتا كروز البوليفية، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية من الأقباط في مدينة سانتا كروز.
وقد أكدت في كلمتها على المحبة التي تربط بين أبناء مصر وعلى وحدة نسيج الشعب المصري، متمنيةً لهم كل التوفيق والسداد، ولمصر الحبيبة مزيد من الخير والنماء. من جانبه، عبر الأنبا "يوسف" أسقف الأقباط الأرثوذكس ببوليفيا عن عميق شكره وتقديره للسيد الرئيس وكذا للسفارة المصرية في بوليفيا على حرصها الدائم على مشاركة الكنيسة المصرية ببوليفيا احتفالاتها بالأعياد.
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