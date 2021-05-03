طارق رضوان يعلن توفير الدفعة الثانية من البروتوكول العلاجي لأهالي دار السلام "صور"

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أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن توفير الدفعة الثانية من البروتوكول العلاجي بصيدلية الثقافة أمام قصر ثقافة محمد عبد الحميد رضوان.

مبادرة البروتوكول العلاجي

وتجدر الإشارة إلي أن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،قد أطلق مبادرة توفير البرتوكول العلاجى في شهر يناير ٢٠٢١،وذلك إيماناً بمبداء ضرورة مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والتخفيف علي الأهالي عن وتقديم المساعدة لهم.

وكان النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، قد أطلق مبادرة توعية من أجل رفع درجة الوعي لدى المواطنين بمركز دار السلام وتوزيع 25000 كمامه.

وجاءت المبادرة إنطلاقاً من الدور المجتمعى فى مواجهة جائحة كورونا،حيث تم توزيع علب كمامات طبيه على جميع قرى دار السلام،وتم تسليمها إلى الساده رؤساء القرى لتوزيعها على أهالي دارالسلام

بحضور الأستاذ/سعيد عبدالمنعم ، سكرتير عام مجلس ومدينة دارالسلام

بالنيابة عن الأستاذ/ عبدالمنعم عبدالقوى ، رئيس مجلس ومدينة دارالسلام.

و الأستاذ/عماد ابراهيم ، رئيس مجلس قروى أولاد يحيي.

والأستاذ/نور يونس ، رئيس مجلس قروى أولاد سالم.

والأستاذ/عز الدولة ، رئيس مجلس قروى الخيام.

والأستاذ /محمد أبو الوفا ، رئيس مجلس قروى السلام.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.