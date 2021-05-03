رسمياً.. فالنسيا يعلن إقالة المدرب خافي جارسيا 

/629678/رسميا-فالنسيا-يعلن-إقالة-المدرب-خافي-جارسيا

أعلن نادي فالنسيا إقالة المدرب خافي جارسيا، وذلك عقب خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 3/2، فيما النتائج اهدار عدد كبير من النقاط خلال المباريات السابقة.

حقق فريق برشلونة الفوز علي فالنسيا، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء جمع الفريقين في الدور ارابع عشر من الدوري الإسباني الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب ميستايا، معقل فريق الخفافيش.

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يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، من أصل 34 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 23 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر في 6 مباريات، سجل من خلالها 80 هدف، في حين تلقت شباكة 33 هدف في هذا الموسم.

جاء الرد من الفريق الضيف برشلونة في الدقيقة 57 عن طريق ليونيل ميسي من خلال تسديدة من علامة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فالنسيا، وارتدت إلى بوسكيتس مررها عرضية أرضية شتتها دفاع فالنسيا ارتدت إلى بيدري، ومن ثم صوب الكرة ارتدت بالدفاع ووصلت إلى ميسي سجلها في الشباك.

سجل الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة 63 بأقدام ليونيل ميسي، من خلال كرة مقوسة من جوردي ألبا من الطرف الأيسر على رأس فرينكي دي يونج سددها برأسه أنقذها حارس مرمى فالنسيا، ومن ثم ارتدت إلى جريزمان سددها داخل الشباك.

يحتل فريق فالينسيا المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 36 نقطة من أصل 34 مباراة.

موعد مباراة فالنسيا

ويستعد نادي فالنسيا لمباراته المقبلة امام فريق بلد الوليد يوم الأحد 5/9 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً.