/629679/احذروا-درجة-الحرارة-تتجاوز-الـ-40-الثلاثاء-والأربعاء
يهل علينا ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ما أدى إلى تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين من الأمر، مؤكدة استمرار الارتفاع خلال الـ72 ساعة المقبلة.
ويأتي الأمر وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل الموجة الحارة لذروتها غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.
التعرض المباشر لأشعة الشمس
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن درجات الحرارة، تصل يوم الثلاثاء العظمى بالقاهرة 40 درجة.
درجات الحرارة بجنوب البلاد 43 درجة
والأجواء ستكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وتصل درجات الحرارة بجنوب البلاد 43 درجة. ومع يوم الأربعاء يصل ارتفاع درجات الحرارة لذروته، حيث تصل العظمى بالقاهرة 41 درجة، وجنوب البلاد 43 درجة.
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