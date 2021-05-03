/629680/في-اليوم-العالمي-للصحافة-علاء-عابد ستظل-خط-الدفاع-الأول-ضد-الشائعات-المغرضة

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الدور الوطني الكبير للصحافة المصرية ومسئوليتها في الارتقاء بقيم المجتمع والحفاظ على كيانه وتماسكه ووحدته، مثنيا على دور المؤسسات الصحافية والعاملين فيها بقيم ومبادئ العمل الصحفي الحر والمسئول، والقائم على المهنية العالية والحس الوطني.

دور الصحافة في تعزيز المسيرة التنموية

وأعرب النائب علاء عابد فى بيان صحفى له عن تقديره واعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة في تعزيز المسيرة التنموية والديمقراطية، وإبراز المشروعات التنموية والقومية والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيف اصبحت مصر بلد الأمن والأمان بعد مرحلة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأضافالنائب علاء عابد أن الدولة المصرية حريصة دائماً على تعزيز حرية وازدهار الصحافة، وحماية واحترام حقوق الصحفيين، ودعم الصحافة المهنية والمستقلة، التي تقوم بدورها الإيجابي والوطني ، وتتحمل مسئوليتها فى الدفاع عن الوطن وإظهار الحقائق والعمل على تطوير الأداء، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، مشيرا إلى أن الصحافة الحرة والمستقلة هي التى تظهر الحقائق وتصل المعلومة للمواطن.

وأكد النائب علاء عابد على الدور الكبير الذي تقوم به الصحافة في ضمان حق الأفراد في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة، ومواجهة الشائعات والمعلومات الخاطئة، التي باتت أداة لدى بعض جماعات العنف والتطرف لتهديد أمن واستقرار الوطن والمواطن ، ومن هذا المنطلق فأن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام، والذي جاء تحت عنوان "المعلومات كمنفعة عامة".

يذكر أن العالم يحتفل اليوم الاثنين، 3 مايو، من كل عام باليوم العالمي للصحافة، وهو موعد للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حرية الصحافة في العالم، وحماية وسائل الإعلام من التعدي على استقلالها، وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.