/629682/انتصار-السيسي-تهنئ-المصريين-باحتفالات-شم-النسيم

تقدمت السيدة انتصار السيسي، بالتهنئة للشعب المصري، بمناسبة احتفالات شم النسيم، مؤكدة أن نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات.

وكتبت السيدة انتصار السيسي علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم،التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات". وتابعت :" وإصراراه على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها".

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