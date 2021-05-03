هل زواج منى زكي من الشيخ مؤنس حلال؟ دار الإفتاء تجيب

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أثار مشهد في مسلسل لعبة نيوتن، بطولة الفنانة منى زكي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل.

وضم المشهد منى زكي وزواجها من محمد فراج خلال الأحداث، رغم عدم طلاقها من زوجها الأول، والذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح.

وتسائل الرواد، عن حرمانية ذلك الأمر، وهل زواجها الثاني صحيح أم باطل، خاصة أن زوجها الأول قال إنه أعادها لذمته وتراجع عن طلاقه لها؟

حكم عدم علم الزوجة بالرجعة

فيما أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، حكم عدم علم الزوجة بالرجعة، وزواجها من آخر في نفس الوقت، وذلك من خلال الفتوى رقم 4543. زواجها صحيح بهذه الشروط

وقالت دار الإفتاء في فتواها: "إذا كانت الزوجة لم تُعْلَم برجعة الزوج المدعاة في خلال فترة العدة فزواجها صحيح إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها والذي لا يعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين، ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا، ولا تكون بذلك جامعة بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة، إن كانت هناك رجعة من عدمه محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلل عليه المطلق".

أبطال مسلسل "لعبة نيوتن"

ويشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي.

سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.

الحلقة 17 من مسلسل لعبة نيوتن

بينما شهدت الحلقة 17 من مسلسل لعبة نيوتن زواج "هنا" منى زكى من "مؤنس" محمد فراج إلا أن هناك سيدة جاءت إلى حفل الزفاف وقامت بتهديده، مؤكدة أنه السبب وراء دخول شقيقها السجن.

وبعد زواج هنا ومؤنس قرر الطرفان النزول إلى القاهرة بعد أن ارتدت الأولى الحجاب حيث قام الأخير بنقل والدتها إلى إحدى المستشفيات الكبرى، وقد فؤجت شقيقتها بخبر زواجها.

كما فوجئ "حازم" محمد ممدوح بعد توجهه إلى المطار للسفر لأمريكا بأنه ممنوع من السفر حيث قام "بدر" سيد رجب بتقديم بلاغ ضده، مما دفع الشرطة لأن تقوم بالقبض عليه قبل السفر.