صور.. محافظ الجيزة يتابع غلق الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة سريان قرارغلق الحدائق والمتنزهات لمنع تجمعات المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع "شم النسيم" وذلك فى إطار خطة الدولة لمنع انتشارمرض كورونا.





كما تابع المحافظ محيط حدائق الأورمان والحيوان بالجيزة وحديقة سفارى بارك بإمبابة وعددا من المتنزهات، وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة على مدار اليوم للتأكد من إستمرارالغلق ورصد المحال العامة والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية.



وأهاب محافظ الجيزة بالمواطنين الإلتزام بالاحتفال بأعياد الربيع فى المنازل حفاظا على سلامتهم و البعد عن التجمعات ومراعاة الإشتراطات الصحية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، مؤكدا على حرص الدولة وأجهزتها المختلفة على الحفاظ على صحة المواطنيين من خلال إتخاذ هذه الإجراءات لمنع إنتشارفيروس كورونا خلال فترة الأعياد.



يذكر أن محافظ الجيزة قد أصدر قرارا بغلق كل المراسى النيلية والمراكب العائمه والحدائق والمتنزهات العامه بنطاق محافظه الجيزة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينه الجيزة والمشرف على الأحياء وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة ورؤساء أحياء الدقى وجنوب الجيزة والعجوزة.