الوزير يتابع تطوير العين السخنة لتحويله لأكبر ميناء محورى بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.





وتشمل أعمال تطوير ميناء العين السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 مترا، وساحات تداول بمساحة "5.6 مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة "5.3 كم2" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول "10 كم" متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / مرسى مطروح، لتستخدم فى نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريبا ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخصوصا مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجارى تنفيذها.



كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ حاجز امواج بطول 842 مترا وحاجزا بيئيا بطول ألف متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ اعمال الردم فى البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع إذ تتم كل أعمال التطوير بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.



وأكد الوزير، خلال جولته على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع "عامين" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وان يتم العمل فى كل أعمال التطوير "أحواض - طرق - سكة حديد - حاجز امواج" فى وقت واحد لسرعة الإنجاز.



وقال وزير النقل إن إجمالى أعمال الحفر الجارى تنفيذها فى مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب أتربة وهى تعادل 50% من إجمالى كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الأحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.



ولفت إلى أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، إذ تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الاساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كل خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت اشراف مكتب استشارى مصرى، مشيرا إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.