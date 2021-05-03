سفيرة مصر لدى بوليفيا تحتفل مع المسيحيين بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة الدكتورة ماجدة بركة، سفيرة مصر لدى بوليفيا، فى قداس عيد القيامة المجيد والذى أقيم بالكنيسة القبطية الأرثوذوكسية فى مدينة سانتا كروز البوليفية، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية من الأقباط فى مدينة سانتا كروز.





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