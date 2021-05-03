فيديو- مصر أرض الصالحين.. حكاية إمام العارفين أبو الحسن الشاذلى

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، عن إمام العارفين الإمام أبو الحسن الشاذلى.





وأضاف جمعة، أن الإمام أبو الحسن الشاذلى فقد بصره فى مرحلة متأخرة من عمره ولكن ذلك لم يعيقه من استكمال رحلته فى التعرف إلى الله عز وجل، وعرف بقلب "إمام العارفين" واسمه على بن عبد الله بن عبد الجبار ولكنه اشتهر بـ"أبو الحسن الشاذلى"، ولد بالمغرب العربى وهاجر إلى العراق ثم إلى تونس ثم إلى مصر، وقد مات فى مصر وهو فى طريقه خلال رحلته إلى الحج.

وأشار جمعة إلى أن الإمام أبو الحسن الشاذلى كانت الدنيا فى يديه وليست فى قلبه، وأنه ولد فى عام 593 هجرية أى فى أواخر القرن السادس الهجرى، ومات وعمره 63 عاما، وكانت ولادته فى منطقة "غمارا" وهى قريبة لمدينة طنجة بدولة المغرب، وبدأ رحلته إلى العراق للتعرف إلى الله عز وجل وذلك لأن بغداد كانت عاصمة الخلافة العباسية وقبلة العلماء من كل مكان.

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