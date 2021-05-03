أبرزها التدخين.. محظورات لركاب مترو الأنفاق لتجنب الغرامة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة مترو الأنفاق فى بيانها اليوم أن أهم الحالات التى تطبق فيها الغرامة على المواطن على النحو التالى: 1ـ التدخين داخل المترو. 2ـ حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة. 3ـ اصطحاب الحيوانات خلال استقلال المترو . 4ـ العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو القطار أو بوابات التذاكر حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية. 5ـ - القفز فوق بوابات التذاكر للعبور حتى لا تعرض نفسك للغرامة . 6ـ العبور بالقوة أو فى مجموعات من بوابات التذاكر. 7ـ الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة. 8ـ السماح للأطفال بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة. 9ـ التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار. 10ـ النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات التى تسقط فى مسار القطار بدلا من التوجه لمسئولى المحطة للمساعدة. 11ـ فتح أو غلق باب القطار بيدك. 12ـ ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب. 12ـ الجلوس على أرضية القطار.

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