صناعة الدواء: توفير احتياطي كافي من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الكورونا

أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،عن توفير احتياطي كافي من الأكسجين الطبى والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا .
وأكد الدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة،في بيان للغرفة اليوم ، أن الوضع لدينا فى مصر أفضل ، حيث استطاعت الحكومة توفير اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي وعدم ادخارها جهدا فيما يخص الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين.
وناشد العزبي، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حفاظا على سلامتهم علاوه على استمرار عجلة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة.
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