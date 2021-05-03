السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم. وكتبت السيدة انتصار السيسى علي حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات، وإصراراه على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها. كل عام وأنتم بخير".

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