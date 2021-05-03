/629685/تدهور-الحالة-الصحية-للإعلامية-إيمان-الحصري-بعد-إجرائها-عملية-جراحية

تدهورت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، وذلك بعد إجراءها لأحد العمليات الجراحية وهي الآن تجلس في المستشفى.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامية: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري".

وأكملت الصفحة: "‏‎أجرت الزميلة إيمان الحصري عملية جراحيه منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحيه أخرى في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخرى".

وأنهت الصفحة منشورها: "نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل".

حقيقة إصابة إيمان الحصري بكورونا

وفي ديسمبر 2020، كشفت الإعلامية إيمان الحصري حقيقة إصاباتها بفيروس كورونا بعد تغيبها طوال الأسبوع الماضى عن تقديم حلقات برنامجها مساء dmc.

وقالت خلال البرنامج المذاع على قناة dmc:" مكنتش مصابة بالكورونا وكان تعب عادى".

وأضافت مقدمة البرنامج: واضح أن فيه ارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا خلال الايام الماضية، مشيرة إلى أن الأرقام التى تعلنها وزارة الصحة ممكن تكون أكبر من كدة وهناك مصابين بالفيروس لايذهبون إلى المستشفيات للكشف.

كما أشادت الإعلامية إيمان الحصرى بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية من منع الاحتفالات، وتطبيق تناوب موظفي الدولة وإلغاء الأفراح في الأماكن المغلقة.