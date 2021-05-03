/629690/تركيا-نسعى-لتحسين-العلاقات-الاقتصادية-مع-الدولة-المصرية

أعربت دولة تركيا، اليوم الاثنين، عن رغبتها في تحسين العلاقات الاقتصادية مع الدولة المصرية، وذلك قبل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع.

محمد موش: نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية

وقال محمد موش وزير التجارة التركي ، الاثنين، "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر.. نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

جاء ذلك بعدما صادق البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، على مذكرة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإجماع الأصوات، لتشكيل مجموعتي صداقة مع مصر وليبيا، كما تم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، بحسب صحيفة "زمان" التركية.

ومن المقرر أن ترسل تركيا وفد برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية، إلى القاهرة هذا الأسبوع لبحث تحسين العلاقات.