تحروا فيها ليلة القدر.. الليالي الوترية في شهر رمضان

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في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض، الليالي الوترية والتي نتحرى بها ليلة القدر.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وبحسب دار الإفتاء فإن الليالي الوترية هي:

ليلة 21 تبدأ من مغرب الأحد 2-5-2021 حتى فجر الإثنين 3-5-2021 ليلة 23 تبدأ من مغرب الثلاثاء 4-5-2021 حتى فجر الأربعاء 5-5-2021 ليلة 25 تبدأ من مغرب الخميس 6-5-2021 حتى فجر الجمعة 7-5-2021 ليلة 27 تبدأ من مغرب السبت 8-5-2021 حتى فجر الأحد 9-5-2021 ليلة 29 تبدأ من مغرب الإثنين 10-5-2021 حتى فجر الثلاثاء 11-5-2021

في هذا الوقت، حيث دخول العشر الأواخر من رمضان، والليالي الوترية التي فيها تحري ليلة القدر، كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وفيما ورد عن السلف الصالح، أنهم بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وأرشدونا إلى صيغة للدعاء مستجابة، لا يردها الله سبحانه وتعالى.

دعاء ليلة القدر

وورد أن هناك صيغة للدعاء أوصى بها السلف الصالح، تجعل الله يستجيب الدعاء، وهي أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله تعالى حاجته، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وورد عن أبو سليمان الداراني رضي الله عنه، أنه قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَسْأَلْ حَاجَتَهُ وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْبُولَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَكْرَمُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَيْنَهُمَا.

وأفضل دعاء ليلة القدر، هو الدعاء الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".

وورد أنه يستحب الإكثار من الدعاء في هذه الليالي العظيمة بما يحب كل شخص من الدعاء، وخاصة الأدعية المأثورة والجامعة، وفيما يأتي ذكر مجموعة من ادعية ليلة القدر المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي".

"اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ".