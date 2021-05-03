دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب عمرو درويش خلال 120 يوم عمل برلماني

/629681/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-عمرو-درويش-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تحتفظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجموعة من القيادات التي لديها القدرة على دفع العمل البرلماني ومقدراته، ومنهم النائب عمرو درويش، والذي رصد دوت الخليج جهودا خارقة بذلها على مدار 120 يوما من العمل البرلماني، والذي برع خلالهم في إحداث توازن كبير بين متطلبات التشريع وماتفرضه الرقابة.

ووفقا لكشف حساب النائب عمرو درويش، فإن أمين سر اللجنة المحلية، يعد أحد أنشط الوجوه الشابة في تشكيلة البرلمان الحالي، والذي يكثف نشاطه ويواصل أعماله للتواجد بين صفوف المواطنين، والدفاع عن مصالحهم، وفيما يلي سرد بأبرز نشاطات وتصريحات وتحركات النائب منذ بداية أعمال مجلس النواب.

انطلاقة قوية

يعد النائب عمرو درويش أحد اكثر النواب التزاما بالحضور، والتواجد بشكل فعال في الجلسة العامة واللجان النوعية، وفي 8 فبراير: ثمن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير القرى والريف المصرى، متسألا عن معايير اختيار القري والمراكز التى تشملها، لاسيما وأن كفر شكر وبنها من أكثر المراكز الفقيرة لكنها ليست ضمن المرحلة الأولي، قائلاً : هل نستطيع أن نري كل قري مصر خلال 3 سنوات وتم توصيل البنينة التحتية لها".

13 فبراير، قال النائب عمرو درويش، إنهم عملوا لسنوات طويلة ماضية، حتى يستطيعوا الظهور بهذا المظهر المشرف أمام الجميع.

وذكر أن التنسيقية هي منصة حوارية، تهدف إلى تنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر، وهذا يعني أنها تسع الجميع وأن الجميع من الممكن أن يجلس على الطاولة ويتناقش مادام تنطبق عليه المعايير والضوابط التي تم وضعها المؤسسون، لعل أبرزها الحفاظ على الثوابت الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وحماية الدولة المصرية من المخططات الإرهابية والمتطرفة التي تهدف إلى التشكيك في الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

وتابع: بالنسبة للسن يجب الا يزيد عمر عضو التنسيقية عن 40 عاما، بالإضافة إلى حسن السير والسلوك، ولابد أن يكون لديه مشروع تنموي فى جميع مجالات الحياة، مشيرا إلى أن هذه المعايير تم تطبيقها علي كافة المنضمين إلى التنسيقية بما فيها الأحزاب التي دخلت إلى التنسيقية خلال الفترة الماضية ومع ذلك التنسيقية ترحب بالجميع بما فيهم الأحزاب المعارضة.

واستطرد: التنسيقية بدأت بـ6 سياسيين وحوالي 12 حزباً، وهم من وضعوا هذه الضوابط بهدف إنجاح التجربة والحرص على اختيار أفضل الكوادر الشبابية للانضمام لها، اليوم أصبح هناك 25 حزبا سياسيا داخل التنسيقية بجانب العشرات من الشباب السياسيين والمستقلين بما فيها القادمين من دولاب الدولة التنفيذي.

1 مارس، أشاد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه. وقال "درويش"، في تصريحات تليفزيونية إن الرئيس ينتصر للإرادة الشعبية وهذه ليست المرة الأولى، وأضاف النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مروجي الشائعات وأعداء الوطن بعد أن استجاب بقوة وسرعة لمناشدات المواطنين.

وقدم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الأخير، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالعمل سريعا على توجيهات الرئيس.

4 مارس، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة ملف اشتراطات البناء من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان، ستعقد جلسة أخرى لاستطلاع أراء "النواب" بشأن اشتراطات البناء خلال الفترة القادمة، مشددا أن هناك حرص على الوصول لصيغة توافقية مرضية للجميع.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيتقدم بتوصياته فى تقرير للحكومة بشأن الاشتراطات الجديدة، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشتركة من جلساتها وصياغة تقريرها لرفعه لهيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، موضحًا أن هناك حرص برلمانى على إحداث توازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحكومة تعهدت فى اجتماع الجلسة المشتركة على احترام المراكز القانونية لمن حصل على رخصة بناء على أن تستكمل عملها.

وأوضح أنه تمت المطالبة خلال عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، أن يكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشترطات البناء فى إطار منظومة الشباك الواحد، كما تم التأكيد من قبل الحكومة على أن فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهى فترة مقبولة.

10 مارس، التقى محافظ كفرالشيخ مع وفد تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وشهد تصريحات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التي أشار فيها إلى منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتنفيذ الاستراتيجية لبناء مصر الرقمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخلق مجتمع رقمي متكامل وتحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقمياً بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين كفاءة العمل وذلك عن طريق تعزيز تنمية ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

14 مارس أكد النائب عمر درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم ينظرون في التنسيقية بمزيد من الاستهجان لما جاء في البيان الصادر عن دول بمجلس حقوق الإنسان التابع للام المتحدة بسبب ما جاء به من معلومات مغلوطة، مضيفا أن هذا البيان ليس الأول ولن يكون الأخير وإنما هو سلسلة من البيانات نراها على مر العصور تصدر عندما يريدون التدخل في شئؤننا«.

وأضاف:«أين حقوق الإنسان عند الدول التي أصدرت البيان بالنسبة لحقوق الأقليات والعنصرية واستباحة الدماء والأعراض لديهم وأين حقوق الإنسان من دعم الإرهابيين والمتطرفين وأين وحقوق الإنسان لابنائنا من شهداء الشرطة والجيش».

وتابع :«نقول لهم من مجلس النواب المنتخب من الشعب المصرى أنه يوجد أجيال في مصر تستكمل مسيرة العطاء والفداء وتستطيع أن ترد عليهم بندية وتقدم تقارير تتحدث بأدلة وبراهين عن حقوق الإنسان بتلك الدول، نحن في مصر لا نحتاج أن ندافع عن انفسنا ولكن يجب أن نتعامل بنفس الندية.»

4 إبريل أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة الساعة التى لازالت تؤرق الشارع المصرى وتهدد كافة مشروعات التنمية والإنجازات الأخيرة التى تقوم بها الدولة خاصة وأن المواطن لن يشعر بالتنمية لطالما استمر التعداد السكانى فى ازدياد .

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن رجال الدين أكدوا على أن تنظيم الأسرة ضرورة ملحة خاصة بالدول التى تمر بظروف استثنائية مثل مصر، مضيفا أن الدولة تواجه تحديات عدة ورغم ذلك تعمل على تنفيذ واستكمال مشروعات التنمية والتى يصعب الشعور بعائدها المباشر على المواطن فى ظل هذه الزيادة المستمرة للسكان .

وشدد أن كل ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب زيادة الوعى بتنظيم الأسرة ومدى أهميته فى الحد من الآثار السلبية لتلك الإشكالية وتأثيرها على الدولة والتى تتمثل فى آثار اقتصادية ومجتمعية وصحيه وغيرها تعود بالسلب عل الأسرة المصرية .

وأوضح أنه وبصفته عضو مجلس نواب تتمثل معظم مطالبات أهالى دائرته، فى الأساس على البحث عن عمل نتيجة صعوبة تحمل الأعباء الأسرية، وهو ما يؤكد على أن "تنظيم الأسرة" أوقع من ترك هذه الأزمة تتزايد واستمرارها فى تهديد الدولة وأمنها الغذائى واستهلاكها لمعدلات التنمية بشكل أسرع.

جولات ميدانية

10 إبريل: واصل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، جولاته الميدانية ولقاءاته بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم، وتابع خلال الجولات مشروع توصيل الصرف الصحى لعزبة القَّلا بالقليوبية مع مرور خط الصرف من أمام العزبة.

ويدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد فى الشارع من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة.

وكان النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية قد زار من قبل قرية دجوى وعزبة الجمل واستمع لمطالب الأهالى، كما عقد العديد من اللقاءات المفتوحة مع أهالى دائرته لمناقشة المشاكل التى يعانوا منها والعمل على حلها. وأكد النائب عمرو درويش أن المواطن يرى أن أداء المجلس خلال الأيام الماضية كان أداء مفاجئا، كما أنه سعيد بهذا الأداء وتوسم خيرا فى الأيام القادمة ونستطيع أن نقول أن المجلس نجح فى تحويل بوصلة الرؤية السلبية للمجالس النيابية إلى إيجابى. وأضاف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك حالة من الحماسة لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب وأوجه التحية لهم لنشاطهم منذ اليوم الأول لحلف القسم .

11 إبريل: تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين عالية.

وقال إنه ايماء إلى الشكوى المقدمة من أهالى مركز ومدينة بنها وأهالى مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية والتى تشير إلى أن المركزين المذكورين عاليه من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأن المركزين محرومين من العديد من الخدمات وانطلاقا من المبادرات الرئاسية الهامة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين.

وذكر النائب عمرو درويش أنه إيماءً للخطابات الصادرة منه بداية من 5 فبراير لوزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط بخصوص سرعة إدراج مركز بنها ومركز كفر شكر لمبادرة حياة كريمة، فإنه تم التوجيه والرد بسرعة إدراج المركزين وفق الاحتياجات المتعلقة بكل قرى المركزين.

1 مايو: أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استكمال الموافقة على تخصيص قطع الأراضى لإقامة محطات الرفع الصحى لقرى "الشقر - برقطا - كفر كردى " بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر.

وأضاف عمرو درويش أنه إيماءً للخطابات الصادرة منه لاستكمال إجراءات تخصيص قطع الأراضى ذات النفع العام لإقامة مشروع محطات الرفع الصحى لقرى الوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر، ودر خطاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القليوبية بالموافقة على التخصيص، وجارى مخاطبة الجهة الطالبة للإفادة بالموافقة على التعديلات لاستكمال التخصيص.

وكان النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة المحلية بشبلنجة فى محافظة القليوبية، وذلك نظرًا لتأخر تشغيل المشروع لسنوات.

وأعلن النائب عمرو درويش أنه ورد إليه من الوزارة رد بأنه سيتم الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالقرى المذكورة، وبدء تشغيل الصرف الصحى ودخول الخدمة قبل تاريخ قبل 31 ديسمبر المقبل.

وكان قبلها قد تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لضم مركز ومدينة بنها ومركز ومدينة كفر شكر ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنه قد تم بالفعل ضم بعض المراكز ذات المستوى الأعلى فى الخدمات من المركزين.

الانحياز للمواطن

26 إبريل: قال أمين لجنة الإدارة المحلية، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عمرو درويش: نتمنى الشفاء للمصابين، وأثناء النعي لايمكن أن نعزي، وهو "سلو بلدنا"، فيجب أن نسترد حق الشهداء والمصابين، وراء كل منهم قصة وحكاية، يانجيب حقهم يانموت زيهم، نعم نرى تطوير كبير، ولكن لانريد أن يتم إهدار التطوير جراء تلك الحوادث. واستطرد: في حضور وزير النقل للأسف ونحن نرى تلك الحوادث نضع أنفسنا مكان الشعب المصري، المسؤولية مشتركة، لدينا مسؤولية سياسية وأخلاقية وفنية وجنائية، لا أعفي أحدا من هذه المسؤولية.

وتابع: أطالب بتفعيل القانون، وأن يكون هناك مردود إيجابي على خطط التطوير والتحديث التي تتم في الوزارة.

29 إبريل، استكمل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراءات تخصيص قطع الأراضي ذات النفع العام لإقامة مشروع محطات الرفع الصحي لقرى الوحدة المحلية بالشقر، برقطا، كفر كردي، مركز كفر شكر.

1 مايو أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة ستكون فرصة هامة للقضاء على النمو العشوائى والوصول لتخطيط عمرانى جيد، موضحا أن تطبيقها بشكل تجريبى سيكون فرصة لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معظم المنازل المصرية تشبه الصناديق ولا يوجد بها منظر جمالى أو ضبط عمرانى ممنهج، موضحا أن تنفيذ الاشتراطات الجديدة ستؤدى لخلق بيئة صحية وإعمار متميز بمختلف محافظات مصر.

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية ستتبع أثر تنفيذها على مستوى الجمهورية وتقييم المرحلة التجريبية بجلسات مع الجهات المعنية، مؤكدا أن هذا التطبيق سيفرز تحديد للأماكن والمناطق التى يصلح فيها تنفيذ الاشترطات وغيرها التى ستحتاج لتعديل الاشتراطات بما يتلائم مع طبيعة العمران القائم.

وأشار إلى أن التطبيق التجريبى سيظهر ما إذا كانت تلك الاشتراطات تحتاج بالفعل لتطبق فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة أم يمكن تنفيذها على كافة المحافظات، خاصة وأن هناك اشتراطات يمكن صعوبة تطبيقها فى الريف والعمران القائم عن تنفيذها بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

2 مايو تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل بمجلس النواب لوزير الخارجية، سامح شكري، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إلى استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الإثيوبين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، فضلا عن رفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال.

ولفت إلى المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.